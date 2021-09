Gui Araújo, ex de Anitta e Gabi Brant, é confirmado em A Fazenda 13

12/09/2021 | 16:10



Gui Araújo, que fez parte do De Férias Com o Ex Brasil, é o décimo integrante de A Fazenda 13 a ser divulgado - o rapaz já namorou Anitta e Gabi Brant.

- Estou de peito aberto para encarar essa experiência. Já acompanhei outras temporadas e estou preparado física e psicologicamente para aguentar qualquer batalha, disse Gui no vídeo de apresentação.