As Colônias vão à Matriz

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/09/2021 | 00:01



Prendas agrícolas

Depoimento: Alcides Breda (*)

Quando eu tinha entre meus 10 e 14 anos, ajudava meu pai, José (Beppi) Breda a se preparar para participar da Festa da Padroeira. Nós enfeitávamos com bandeirolas e bambus a carroça e com flores de papel em torno do reio das cabeças dos cavalos. Depois arrumávamos na carroça várias caixas de madeira que, antes, eram de querosene, cheias de mandioca, chuchu, abobrinha, batata-doce, banana que cultivávamos no quintal, assim como feixes de lenha e tijolos (usados para a construção da nova igreja) e levávamos tudo isso para a Festa.

Saíamos das Colônias dos Casa, junto com o avô João e o tio Vitorino Casa com seu caminhão todo decorado com bandeirolas coloridas e que carregava na carroceria, além dos produtos que plantava, algumas pessoas.

Enquanto isso, na Colônia dos Breda, saia o nono Giovanni Breda, tendo ao seu lado os tios David e João (o Tjoan) que seguiam, também numa carroça toda enfeitada e carregada de caixas de legumes e frutas.

Das Colônias tinha, ainda, o Firmino Bento que não passava despercebido, pois se ouvia de longe o cantar do carro de bois que conduzia.

Todos se dirigiam com alegria para a Festa de Nossa Senhora na antiga Matriz - essa era a Procissão dos Carroceiros.

No Largo da Matriz, quase ao mesmo tempo, de todas as partes surgiam mais e mais carroças. Uma chegada muito bonita, festiva e barulhenta, com o espocar de fogos e o som das músicas tocadas pela Banda Carlos Gomes.

Ficávamos em fila, uma carroça atrás da outra, esperando o momento de descarregar as prendas para o leilão. Depois, entrávamos na igreja, que ficava lotada, para assistir a missa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem e, ao final o padre benzia as carroças, charretes, caminhões e toda aquela multidão.

Recordo bem das bênçãos dos padres Padres Jerônimo Angeli e Fiorente Elena. Depois era só diversão com o leilão – sempre voltávamos com algumas coisas arrematadas.

Quando dava fome tinha churrasco, lanche com pão feito em casa, mas também comprávamos lanche na Padaria Royal ou na vendinha dos Gianese (Guazzelli). Nossa! Só de lembrar, percebo como era uma festa tão completa, de muita beleza e fé em Nossa Senhora.

(*) Depoimento concedido à pesquisadora Hilda Breda dentro do projeto que pretende registrar a festa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem como patrimônio imaterial do Município de São Bernardo.

Diário há meio século

Domingo, 12 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1637

SANTO ANDRÉ – Será inaugurado dia 15 (de setembro de 1971) o novo prédio do Canil Municipal, na Avenida Príncipe de Gales, no Sítio Tangará.

RÁDIO – A primeira dama do Estado, Zilda Natel, esposa do governador Laudo Natel, é a convidada de hoje (12-9-1971) do Programa Serafim Vicente, pela Rádio Diário do Grande ABC.

Em 13 de setembro de...

1901 – Da agência Havas: Buffalo, 13. O presidente dos Estados Unidos da América do Norte, William Mac-Kinley, faleceu hoje em Buffalo, vítima do atentado sofrido em 6 de setembro. O vice-presidente, Theodore Roosevelt, assumirá a presidência e completará o mandato até 4 de março de 1905.

- Cisão no velho PRP (Partido Republicano Paulista). Manifestos diários vinham sendo publicados nos jornais desde 7 de setembro. À frente, Prudente de Moraes e nomes como os do historiador Eugenio Egas e Julio de Mesquita. Campos Salles era o presidente do Estado.

1951 – Coligação de partidos lança a candidatura de Fioravante Zampol a prefeito de Santo André, com Pedro Dell’Antonia de vice-prefeito. Zampol era do PTB, Dell’Antonia da UDN. E os dois ganham o apoio do PDC, PTN, PST e PSB.

NOTA - Dobradinha torna-se invencível, como se viu na eleição de outubro de 1951 – gente, 70 anos atrás!

1966 - Criado o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), a ser aplicado aos optantes a partir de 1-1-1967. Começa a cair a chamada lei da estabilidade no emprego.

NOTA – Foi um corre-corre, em pleno regime militar. Os sindicalistas caíram de pau. A ordem era: “não optar, manter a lei da estabilidade”. O tempo passou, a gritaria se calou. E o FGTS sobrevive.

1986 - Perueiros de Santo André estavam criando a Associação dos Transportadores de Escolares Autônomos.

