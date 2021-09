Obituário - 13 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/09/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Miguel Bernardo, 88. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Porfírio da Silva, 80. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Hamilton Baldassin, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pompea Baiamonte, 70. Natural da Itália. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Tânia Maria de Araujo, 70. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Rose do Nascimento, 66. Natural de Ribeirão do Pinhal (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angélica Aparecia Perillo, 65. Natural de Santo André. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sandra Bacheschi, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Promotora. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Domingos Alexandre Filho, 54. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves de Albuquerque Filho, 78. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

José Rubens Teixeira Costa, 73. Natural de Maribondo (Alagoas). Residia no Jardim Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Nilo Kunihiko, Kikuti, 70. Natural de Júlio de Mesquita (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Comerciante. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ruben Hugo Trias, 66. Natural do Uruguai. Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo, Capital. Terapeuta. Dia 9, em Santo André. Memorial Planalto.

Mauro Toshihide Sonoda, 62. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Gerente de vendas. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Sirlei Ramos Gomes, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto dos Santos, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Ajudante geral. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinavan Gonçalves Silva, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Irani Laudares Silva dos Santos, 89. Natural de Patrocínio (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

José Marcelino da Silva, 86. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Maria Liberacy Freire, 83. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Lucila Batista Vettore, 80. Natual de Ibirarema (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Crematório Vila Alpina.

Maria Aparecida de Santana, 75. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo dos Santos, 74. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Cafelândia (São Paulo).

Severino de Araujo, 70. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Alto da Serra, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

André Signer, 49. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Delícia Flor Flores, 82. Natural de Nhandará (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Anderson Abolafio, 60. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Maria Florentino Maciel, 89. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Domires Bizerra de França, 79. Natural de São Francisco (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Charles de Lima, 40. Natural de Promissão (São Paulo). Residia em São Bernardo. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Priscila Luzia dos Santos de Araujo, 25. Natural de Diadema. Residia no Jardim Vilas Boas, em São Paulo, Capital. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Kaynan Santos der Jesus, 19. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Nicollas Barreto de Moura, 17. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria de Lurdes Jesus dos Santos Ferreira, 71. Natural de Lajedão (Bahia). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 9, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.