Jojo Todynho curte fim de semana com novo namorado, Márcio Felipe

12/09/2021 | 15:10



E nada abalou o romance de Jojo Todynho com o dançarino Márcio Felipe! A cantora está curtindo fim de semana ao lado do amado em Paraty, no Rio de Janeiro - no último sábado, dia 11, a funkeira postou vídeos com o rapaz, na beira da piscina, com ele a chamando de amor.

Lembrando que alguns dias atrás a manicure, Izabelle Branquinho, afirmou que estaria se relacionando com o Márcio, e que, mesmo assim, ele iniciou um romance com Jojo Todynho.

Que eles sejam felizes, não é mesmo?