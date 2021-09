MTV VMA 2021: Justin Bieber retorna ao evento após seis anos

12/09/2021 | 14:33



O MTV Video Music Awards (VMA) 2021 receberá uma dose da 'febre Bieber' pela primeira vez em seis anos. Justin Bieber está definido para retornar ao palco do evento que é transmitido na noite deste domingo, 12, no Barclays Center, em Nova York. No ano passado, a premiação foi virtual por causa da pandemia do novo coronavírus.

Bieber lidera as indicações deste ano e concorre em sete categorias, incluindo Clipe do Ano, com Popstar, e Artista do Ano (veja lista aqui). A última vez que ele subiu ao palco do VMA foi em 2015, quando tocou What Do You Mean?.

Outras apresentações programadas para esta noite incluem Lil Nas X, Camila Cabello, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo e Doja Cat, que também será a apresentadora do show. Outra performance esperada é de Anitta, primeira brasileira a se apresentar no evento.

A banda Foo Fighters também marcará presença, um retorno após 14 anos desde a última vez no VMA. O grupo vai receber o Global Icon Award, uma homenagem concedida pela primeira vez neste evento.

O prêmio reconhece um artista ou banda "cuja carreira inigualável, impacto e influência contínuos mantiveram um nível único de sucesso global na música e além". O prestigioso prêmio foi apresentado no MTV Europe Music Awards anual e já condecorou Queen, Eminem e Whitney Houston.

Onde assistir ao MTV VMA 2021