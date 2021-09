Manifestação pró-governo em Brasília fracassa com baixa adesão

12/09/2021 | 12:35



A manifestação pró-governo, prevista para ser realizada em Brasília na manhã deste domingo, 12, teve a adesão de poucos manifestantes. O ato estava marcado para ter início às 9h, mas quase ninguém compareceu à Esplanada dos Ministérios. Para garantir a segurança, diversas vias próximas ao local foram bloqueadas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), que esperava movimentação até às 14h de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O cenário na Esplanada nesta manhã era bem diferente da última terça-feira, 7, Dia da Independência. No início deste semana, apoiadores do presidente se reuniram na Esplanada do Ministério para manifestações com pautas antidemocráticas, com críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). O próprio presidente participou dos atos em Brasília e na Avenida Paulista, em São Paulo.

A falta de mobilização neste domingo ocorreu após o presidente recuar do tom adotado por ele próprio nos discursos de 7 de setembro e pelos seus apoiadores e divulgar carta em que até elogiou o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Após chamar o ministro de "canalha" e afirmar que não cumpriria decisões do magistrado, Bolsonaro disse que as declarações foram feitas no "calor do momento" e que não teve intenção de agredir qualquer Poder. A carta foi elaborada pelo ex-presidente Michel Temer e assinada por Bolsonaro.

O ato a favor do governo atual foi marcado para o mesmo dia em que grupos contra a gestão de Bolsonaro devem se reunir, no mesmo local. De acordo com a Secretária de Segurança Pública do DF, o movimento "Brasil Livre" deve ter início às 15h, com término previsto para as 19h. As manifestações são organizadas pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem pra Rua. Os atos devem contar com a participação de partidos de esquerda e representantes de movimentos estudantis.

Assim como pela manhã, a Polícia Militar do Distrito Federal estará no local para acompanhar o ato. As vias só serão liberadas quando os manifestantes se dispersarem. "A área central de Brasília permanece sob monitoramento da SSP e forças de segurança locais, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e equipes em campo. O objetivo é garantir a segurança de todos que circulam na região. O policiamento na região será reforçado", informou a SSP-DF em nota.