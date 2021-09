Falha inadmissível

Do Diário do Grande ABC



A Secretaria de Estado da Saúde precisa rever urgentemente os procedimentos de divulgação de informações relativas à proliferação da variante delta, considerada mais transmissível e letal, pelo território paulista. Na semana passada, o departamento confirmou que a nova cepa do coronavírus havia chegado ao Grande ABC, via Mauá. A gravidade do assunto fez com que veículos de imprensa, incluindo este Diário, cuidassem de repassar o fato aos seus leitores.

Imediatamente, as autoridades mauaenses contestaram o dado, alegando que se tratava de um equívoco – e elas estavam certas, como assumiu ontem a pasta estadual.

Um dos Estados mais transparentes no trato da pandemia e cujo respeito à ciência acelerou o processo de descoberta e aplicação da vacina contra o coronavírus, São Paulo não pode cometer barbeiragens deste tipo exatamente no momento em que os números de casos de infecção e mortes começam a arrefecer. Manter a precisão e a cautela com as informações é essencial para a vitória.

Nos últimos dias, enquanto a Secretaria de Estado sustentava a informação de que a delta havia sido confirmada em Mauá, os moradores da cidade entraram em pânico. Nas redes sociais, insuflada por políticos oportunistas que apostam no quanto pior, melhor, a população mauaense deixou registrado o seu desespero. Embora a equipe do prefeito Marcelo Oliveira (PT) tenha reagido imediatamente, garantindo haver erro na versão oficial, o estrago já havia sido feito.

A correção da informação pela Secretaria de Estado da Saúde, todavia, não deve servir de estímulo aos moradores de Mauá para que reduzam os cuidados com o coronavírus. Pelo contrário. O instante é de continuar seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias. Até porque a nova cepa já está na região. Há dois casos confirmados em Diadema, o que deve colocar todo o Grande ABC em alerta. Que os cidadãos façam a parte que lhes cabe, assim como o governo paulista deve redobrar os cuidados para não voltar a cometer falhas inaceitáveis como a da semana passada.