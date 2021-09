Após alerta da Anvisa, Corinthians corta Willian do jogo contra o Atlético-GO

11/09/2021 | 21:42



Ainda não será neste domingo que Willian fará sua reestreia com a camisa do Corinthians. O meia-atacante foi cortado de última hora da partida contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 20ª rodada do Brasileirão, após alerta emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A agência alega que o jogador não poderá entrar em campo porque deveria estar cumprindo quarentena, de 14 dias, após voltar ao Brasil. O jogador deveria estar em isolamento, segundo determinações da Anvisa, porque esteve no Reino Unido antes de desembarcar no Brasil, no dia 1º deste mês.

Willian teria sido avisado sobre a obrigatoriedade da quarentena ainda no aeroporto de Guarulhos. A agência reguladora informou que todos os órgãos competentes para monitoramento e vigilância ativa foram informados sobre o Termo de Controle Sanitário do Viajante, assinado pelo atleta, na ocasião e também nos dias 6 e 8 de setembro. A Agência também comunicou ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS) e local, para acompanharem o viajante.

"No entanto, considerando que notícias não oficiais recentes chegaram à Anvisa dando conta de que o jogador vem circulando em treinamentos e que participará de jogo neste domingo em outro estado da Federação, a Anvisa notificou de imediato o CIEVS para que adote as ações necessárias junto à Vigilância Sanitária do Estado ou Município para o cumprimento das medidas sanitárias, com vistas a evitar que o jogador descumpra o período de quarentena", disse a Anvisa, em comunicado divulgado neste sábado.

Agente do órgão esteve no hotel em que o Corinthians está hospedado em Goiânia neste sábado. Antes disso, um ofício foi enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e próprio Corinthians, advertindo que o jogador assinou o TCSV e está impedido de participar de treinos e partidas de futebol. Para evitar problemas, o Corinthians decidiu cortá-lo do jogo.

No início da noite deste sábado, o time paulista divulgou a lista de relacionados para a partida sem o nome de Willian. Assim, a estreia do principal reforço da equipe para a temporada foi adiada para o domingo que vem, dia 19, contra o América-MG, em casa.