Mescla é arma andreense para o Paulista de basquete

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/09/2021 | 00:01



O Campeonato Paulista feminino de basquete começa hoje para o Santo André/Apaba. Em busca de seu sexto título estadual, o time comandado por Arilza Coraça não é necessariamente o favorito ao troféu. Entretanto, se comparado aos outros cinco participantes, é disparadamente o mais tradicional e considerado celeiro de craques.

E isso está evidente no elenco, que conta tanto com atletas experientes formadas na base, casos da ala/pivô Sassá e da recém-chegada armadora Cacá, como com o jovem quarteto que voltou recentemente das seleções de base, formado por Marcella Prande (ala/armadora), Giovanna Rocha da Silva (pivô) – defenderam o Brasil na Copa América Sub-16 –, Ana Paula Dias (armadora) e Stephany Gonçalves (ala/armadora) – dupla que disputou o Mundial Sub-19 representando o País.

A admiração das mais novas sobre as mais experientes é evidente, em situação que se estende também a outras companheiras com mais bagagem, casos da ala Jaqueline e da ala/pivô Ariadna. Aliás, que serviram como referência quando justamente Cacá e Sassá foram alçadas da base para o adulto.

“Sempre foi um sonho conhecê-las quando via pela televisão. É muito bom estar aqui com elas, que são espelhos”, exaltou Giovanna. “A Cacá e a Sassá são inspirações para a gente, até por tudo o que já conquistaram, assim como a Jaque, a Ariadna e até a Lays (armadora), que, mesmo jovem, passa muita experiência para nós. Então, temos elas como inspirações e só agrega para o nosso basquete. É um prazer treinar ao lado delas”, destacou Marcella. “É engraçado. Antes a gente que se espelhava nas adultas e hoje nós somos as adultas”, brincou Sassá, que continuou: “Santo André dá oportunidade para a base, gosta de revelar as mais novas”. “Elas olham e falam: ‘Quero chegar ali’. Um dia, Cacá e Sassá carregaram água, fizeram o que elas estão fazendo hoje. É o espelho, é muito importante”, reconheceu a técnica Arilza Coraça, que apontou qual é o diferencial de Santo André para formar tantas atletas. “O amor”, garantiu.

O primeiro desafio das andreenses não será nada fácil. Pela frente, terão o Ituano, que há algumas semanas conquistou o título da Liga de Basquete Feminino, sob comando de um velho conhecido de Santo André, caso do técnico Bruno Guidorizzi. “Estamos entrando para carimbar a faixa do Galo”, garantiu Arilza Coraça. O duelo será no ginásio do Paulistano, na Capital, com transmissão da BandSports. “Nós ganhamos do Ituano e do Blumenau-SC na fase de classificação, um foi campeão, outro vice e nós ficamos lá para baixo (na Liga). Basquete é imprevisível. Nosso time é competitivo”, emendou.

Cacá já treinou com o grupo, porém, não deverá estar em quadra hoje em razão da documentação ainda não ter sido regularizada. Ela deixou o Blumenau, com o qual foi vice da Liga, justamente perdendo para o Ituano. “Bom estar de volta depois de dez anos fora, espero ajudar e agregar ao máximo e espelhar as novinhas. Itu tem um time chato de jogar, mas cada jogo é um jogo, cada história é uma história”, disse a armadora, que marejou os olhos da treinadora ao entrar no Ginásio Celso Daniel na sexta-feira. “Fiquei muito emocionada quando vi a Cacá entrando. E foi escolha dela voltar”, salientou.

Aliás, o regresso da armadora para o time andreense faz com que o elenco ganhe ainda mais força. Afinal, Cacá integrou o time ideal da LBF e ficou no top5 de dias estatísticas: assistências e bolas recuperadas. “Nossa equipe está forte, o grupo unido e vamos brigar pelo título. A chegada da Cacá agrega muito para o time. É trabalhar e ganhar”, exaltou Stephany. “Veio para acrescentar e ajudar. É grande jogadora e a vinda dela vai fortalecer ainda mais a equipe, que deve ir muito além de onde foi na LBF e no Paulista passado. Acredito que vamos adquirir resultados muito bons”, finalizou Ana Paula.