Eu estou otimista sobre a sanção do código de defesa da mulher, diz Thiago

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, mostrou otimismo com relação à sanção, por parte do governador João Doria (PSDB), do código paulista de defesa da mulher, projeto de sua autoria, aprovado pela Assembleia Legislativa e que consolida todas as legislações estaduais que tratam sobre a violência contra as mulheres.

A proposta foi avalizada pelos parlamentares no dia 17 e tem outros 15 dias úteis para seu desfecho – que pode ser a sanção completa, parcial ou veto do chefe do Palácio dos Bandeirantes. Nas últimas semanas, Thiago foi conversar pessoalmente com o secretário-chefe da Casa Civil e ex-presidente da Assembleia, Cauê Macris (PSDB), e com o secretário estadual de Justiça, Fernando José da Costa, para defender a viabilidade de sua matéria.

“Estou otimista. Vejo que o governo tem sinalizado de forma positiva para a sanção. O professor Fernando, secretário de Justiça, elogiou a medida. O Cauê Macris também foi nesta linha”, comentou Thiago, em visita ao Diário e após receber quadro com a capa do jornal do dia em que nasceu, um 23 de abril de 1993.

Para a avaliação de Thiago, o código paulista de defesa da mulher tem como papel central facilitar o acesso à informação para as vítimas e também para os defensores delas. “Tenho comparado muito à CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O código vai tornar mais fácil o conhecimento das regras que protegem as mulheres”, avaliou.

O parlamentar citou ainda que, pós-sanção, o trabalho será disseminar o conteúdo da proposta a entidades da sociedade civil organizada, como OAB, mas também para o Poder Judiciário, para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. “É nosso dever fazer chegar à população um projeto como esse”, discorreu o liberal, que destacou ter pautado o mandato para pensar medidas de defesa da mulher.

O projeto aglutinou as centenas de medidas sobre o tema, que resultaram no código com 150 artigos, divididos em sete capítulos. O projeto estabeleceu diretrizes que garantem a elaboração de estatística sobre a violência contra a mulher; o direito de informação às vítimas de estupro sobre o direito de aborto legal; os programas de combate à violência contra mulher e de reeducação do agressor; a realização de exame sorológico de pré-natal em mulheres grávidas; e a prioridade da mulher na titularidade da propriedade de imóveis de programas habitacionais, dentre outras regras.

“Apesar da nossa Constituição garantir igualdade entre os homens e as mulheres em direitos e obrigações, sabemos sobre o preconceito e a discriminação que existem contra a mulher em vários aspectos”, sublinhou.

‘Meu foco é a disputa pela reeleição na Assembleia’