Com Weverton e Piquerez de volta, Palmeiras está pronto para enfrentar o Flamengo

11/09/2021 | 20:16



O último treino do Palmeiras antes do confronto direto deste domingo, contra o Flamengo, marcou a volta do goleiro Weverton e do lateral-esquerdo Piquerez aos trabalhos junto com o restante do elenco. Os dois não participaram das atividades ao longo dos últimos dias porque foram convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Weverton foi titular nos dois jogos disputados pelo Brasil, enquanto Piquerez jogou três partidas pelo Uruguai, duas entrando no segundo tempo e uma como titular. A dupla se reapresentou ao clube paulista na sexta-feira, mas as atividades realizadas no CT foram individuais, sem contato com os outros jogadores.

Neste sábado, com a presença do goleiro e do lateral uruguaio, o técnico Abel Ferreira comandou atividades táticas, com o aprimoramento de balanços, transições, jogadas específicas, posicionamentos, marcações, entre outras ações. Na sequência, ele dividiu o grupo em dois, cada um em um lado do campo, para treinar jogadas de bola parada, tanto na defesa quanto no ataque, antes de liberar os atletas para um recreativo.

O treinamento deste sábado encerrou um período de duas semanas sem jogos, situação bastante celebrada pelos palmeirenses, já que Abel Ferreira jamais havia conseguido tantos dias livres para trabalhar. Em entrevista coletiva após a atividade, o meia Raphael Veja reforçou a importância de ter mais tempo para se preparar.

"Foram importantes essas duas semanas, porque tivemos bastante jogos e bastante viagens. Querendo ou não, isso acaba cansando. A gente teve folgas importantes, que é bom valorizar, mas também tivemos treinos importantes, o professor passou muitas coisas, a gente melhorou muito como equipe. Foi importante ter essa preparação para chegar muito mais inteiro", comentou o jogador.

Em segundo lugar do Brasileirão, o Palmeiras tem 35 pontos, quatro a mais que o Flamengo, com 31, em quinto lugar. Os dois se enfrentam a partir das 16 horas deste domingo, no Allianz Parque, e Abel deve escalar o time com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.