Ramalhão bate Esportivo fora de casa e abre vantagem

11/09/2021 | 18:33



O Santo André bateu o Esportivo-RS por 1 a 0 na tarde deste sábado (11), no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e abriu importante vantagem em sua estreia na fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Embora pressionado durante todo o primeiro tempo, o Ramalhão saiu vitorioso do duelo de ida contra a equipe gaúcha, com belo gol de Gian, anotado ainda na etapa inicial.

No jogo da volta, marcado para sábado, no Estádio do Inamar, em Diadema, o time do Grande ABC se classifica às oitavas de final com um empate ou, claro, nova vitória, e encara quem avançar do embate entre Brasiliense-DF e Ferroviária. Em caso de derrota por um gol de diferença a decisão será nos pênaltis. É desclassificado da competição nacional se perder por dois ou mais de saldo.

O Esportivo começou a partida levando perigo. Foram, pelo menos, cinco oportunidades de gol desperdiçadas - entre elas uma bola na trave -, empurrando o Santo André, com problemas de posicionamento, para a defesa. A equipe da casa martelava, mas pecou nas finalizações. Aos 37 minutos do primeiro tempo, no entanto, o Ramalhão demonstrou objetividade e competência no ataque. O meia Gian recebeu toque na meia-lua da grande área e bateu, com categoria, no ângulo, tirando do goleiro Otávio Passos.

Logo na sequência, o time do Sul perdeu gol incrível. Após cruzamento rasteiro, o lateral Gutierrez se enrolou com a bola, praticamente na pequena área, e não aproveitou vacilo da zaga ramalhina.

Ajustado, o Santo André voltou melhor para a etapa complementar, corrigindo as falhas. E teve chances para ampliar, porém, parou nas mãos de Otávio Passos. Aos oito minutos, David Ribeiro finalizou cruzado e o goleiro do Esportivo espalmou pela linha de fundo. No lance seguinte, Eliandro arriscou de longe e o camisa 1 da equipe de Bento Gonçalves defendeu em dois tempos para evitar que o rebote sobrasse nos pés de Nunes.

O time de Wilson Júnior ofereceu poucos espaços para o Esportivo no segundo tempo.