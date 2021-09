Com um a mais, Botafogo goleia o Londrina e assume a vice-liderança da Série B

11/09/2021 | 18:47



O Botafogo manteve a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro ao superar o Londrina por 4 a 0 no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), pela 23ª rodada. Agora já são seis jogos invictos, quatro vitórias consecutivas e posição consolidada no G-4, a zona de acesso à primeira divisão.

A expulsão de Marcelinho, do Londrina, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, colaborou muito para o resultado, mas isso não tira o mérito dos cariocas, que buscaram desde o início o ataque com boas jogadas.

O resultado faz com que o Botafogo chegue a 41 pontos, provisoriamente na vice-liderança, atrás apenas do Coritiba, com 45. Em caso de empate no confronto entre CRB, terceiro colocado, com 40 pontos, e Goiás, quarto, com 39, o Botafogo seguirá na segunda posição. O Londrina está há quatro jogos sem vencer e segue com 21 pontos, dentro da zona do rebaixamento, em 18º lugar. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é a Ponte Preta, com 25.

A partida começou muito estudada e bem disputada no meio-campo, tanto que o primeiro bom ataque só ocorreu aos 12 minutos. Chay fez boa jogada, e tocou para a pequena área, mas o goleiro caiu bem e fez a defesa. Dois minutos depois a situação melhorou muito para o Botafogo, pois Marcelinho acertou o pé no rosto de Barreto e, após revisão no VAR, foi expulso.

Com isso, o Botafogo, que já tinha mais controle do jogo, passou a dominar completamente as ações diante do recuado Londrina. Teve chances com Carlinhos e Navarro antes do gol. Até que aos 32, Warley abriu o placar. Marco Antônio fez boa jogada na esquerda, deu uma caneta no marcador e tocou na segunda trave, encontrando Warley, que só completou.

Mesmo com a vantagem no placar, o Botafogo seguiu ofensivo e fez mais dois gols antes do intervalo. Aos 38, Daniel Borges fez boa tabela, invadiu a área pela direita e chutou rasteiro para marcar. Logo em seguida, aos 40, Marco Antônio começou a jogada, acionou Navarro e apareceu na área para ampliar.

O Botafogo não diminuiu o ritmo em nenhum momento no segundo tempo, continuou criando jogadas e manteve o controle total da partida. Warley e Navarro, duas vezes, assustaram em finalizações no começo. Em uma delas, Navarro bateu colocado e quase fez um golaço.

Aos 24, Warley fez seu segundo gol na partida com estilo. Carlinhos cruzou da esquerda e Warley apareceu na segunda trave, completando de primeira, de chapa. No final, ainda teve uma finalização de Luís Oyama, que tentou por cobertura, mas o placar não se alterou mais.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16h30, pela 24ª rodada. O Botafogo recebe o Náutico no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto o Londrina duela com o CSA no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 4 x 0 LONDRINA

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Barreto (Ricardinho), Pedro Castro (Luís Oyama), Chay (Vitinho), Warley e Marco Antônio (Luiz Henrique); Rafael Navarro (Matheus Nascimento). Técnico: Enderson Moreira.

LONDRINA - Dalton; Elacio Cordoba (Pedro Cacho), Saimon, Lucas Costa e Felipe; Tárik (Jean Henrique), Jhonny Lucas (Gabriel Ramos), Matheus Bianqui e Gegê (Lucas Lourenço); Marcelinho e Salatiel (Caprini). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS - Warley, aos 32, Daniel Borges, aos 38, e Marco Antônio, aos 40 minutos do primeiro tempo. Warley, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Castro (Botafogo); Elacio Cordoba (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Marcelinho (Londrina).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).