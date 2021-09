Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/09/2021 | 17:50



O repórter cinematrográfico da Band, Ronaldo das Graças de Carvalho, 45 anos, morreu, na noite desta sexta-feira (10), depois de se envolver em um acidente com um caminhão, no km 58 da Rodovia Anchieta.

Em nota publicada pelo Grupo Bandeirantes, depois de uma reportagem, Ronaldo retornava de motocicleta para a sede da emissora no bairro do Morumbi, em São Paulo, quando sofreu o acidente. Segundo informações iniciais, o pneu da motocicleta do colega de trabalho de Ronaldo apresentou um problema então, ele e outro rapaz, que estavam em outra moto, pararam para ajudá-lo, foi quando um caminhão vinha logo atrás e colidiu com a moto de Ronaldo.

O Grupo Bandeirantes ainda informou que acompanha de perto a apuração das circustâncias do acidentes e presta todo apoio à família. O profissional atuava na equipe de jornalismo da Band desde 2014. Ele deixa esposa e cinco filhos. ''''''''Nossa homenagem ao Ronaldo e nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho por essa enorme perda", completam em nota.