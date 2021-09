Cinemas da região incentivam vacinação contra a Covid-19

Da Redação

Em busca de aumentar a presença dos amantes das telonas, três cinemas da região promovem promoção para atrair público e, ao mesmo tempo, incentivar a vacinação contra o novo coronavírus. Até o dia 29 de setembro, as salas administradas pela PlayArte nos shoppings ABC (Santo André), Praça da Moça (Diadema) e Metrópole (São Bernardo) oferecem meia-entrada ou upgrade na pipoca àqueles que apresentarem o cartão de imunização completo, ou seja, com as duas doses ou dose única.

Bastante prejudicados pela pandemia – período em que tiveram de permanecer fechados por mais de um ano –, os cinemas buscam recuperar terreno a partir de ações como esta.

“O cinema hoje é mais do que só assistir a um filme, é a experiência completa nas salas que atrai o público, por isso a retomada da atividade está sendo feita com todos os devidos cuidados. E campanhas que incentivem vacinação e proteção como essa são de extrema importância para o empreendimento e para o público que frequenta o shopping como um todo”, afirma Flávia Tegão, gerente de marketing do Shopping ABC.

“É bom poder voltar ao cinema, seja em família, com amigos ou sozinho, com toda a segurança dos protocolos adotados contra a Covid-19. Com a vacinação, é mais proteção e tranquilidade garantidas, além da máscara, higienização e distanciamento já adotados”, comemora Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.