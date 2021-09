Lewandowski marca, fica perto de novo recorde e ajuda Bayern a golear RB Leipzig

11/09/2021 | 17:11



O encontro dos dois primeiros colocados da edição passada do Campeonato Alemão terminou em goleada neste sábado. O atual campeão Bayern de Munique visitou o vice RB Leipzig na Red Bull Arena e venceu por 4 a 1, resultado que começou a ser construído com um gol de pênalti marcado por Lewandowski, agora mais próximo de bater um novo recorde.

O polonês marcou pelo menos um gol em cada uma das últimas 14 partidas que jogou pelo Alemão, somando a reta final da temporada passada com as quatro rodadas da disputa atual. Com isso, ele está a dois gols de igualar a marca de Gerd Müller, que marcou em 16 jogos consecutivos entre 1969 e 1970, também vestindo a camisa do Bayern.

Com o resultado que fortalece o valor individual de Lewandowski, os bávaros somaram o décimo ponto, que os deixa em segundo lugar, invictos. Já o Leipzig, longe de repetir as boas atuações da temporada passada, está em 13º lugar, com três pontos. O time da Red Bull ainda tenta se reestruturar após perder o treinador Julian Nagelsmann para o próprio Bayern, situação que se repetiu com o zagueiro Dayot Upamecano e com o meia Marcel Sabitzer. O trio enfrentou a ex-equipe pela primeira vez.

Não satisfeito em "desmontar" os rivais, o Bayern de Munique fez eles sofrerem em campo. No duelo deste sábado, Lewandowski entrou em ação logo aos 12 minutos para tirar o zero do placar, em cobrança de pênalti, marcado após consulta no VAR. O Leipzig deu sinais de reação em alguns momentos, mas foi para o intervalo sem igualar o placar.

No segundo tempo, o time visitante precisou de apenas dois minutos para fazer o segundo, com Jamal Musiala, que bateu cruzado após receber passe de Davies. O terceiro foi marcado por Sané, aos nove minutos, pouco antes de Laimer diminuir para os donos da casa, e a goleada foi sacramentada nos acréscimos, aos 46, quando Choupo-Moting marcou o quarto.

Agora, os dois times vão a campo no meio da semana para iniciar a disputa da Liga dos Campeões. O Bayern visita o Barcelona no Camp Nou, na terça-feira, enquanto o RB Leipzig vai ao Etihad Stadium enfrentar o Manchester City, na quarta.