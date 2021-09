Maria Beltrão comete gafe ao vivo: Estava em Nárnia

11/09/2021 | 17:10



Maria Beltrão cometeu gafe, ao vivo, na última sexta-feira, dia 10 - a jornalista se empolgou sobre as origens do brigadeiro e esqueceu que já tinha voltado do intervalo em programa da GloboNews.

Beltrão aparecia descontraída, olhando no celular sobre a história do doce, junto com o âncora Daniel Sousa e, quando ela percebe que o momento está sendo transmitido para os telespectadores, ela se desculpa:

Oi? Oi, desculpa gente! Estamos no ar?, perguntou.

Vocês não vão acreditar. Estávamos falando de brigadeiro e estou vendo a história. Vocês acreditam que a bisavó da Christiane Pelajo que inventou o brigadeiro?, comentou a jornalista.

Na campanha [eleitoral] de 1945, completou o economista.

No Twitter, ela brincou com a situação e disse que estava em Nárnia.