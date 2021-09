Roberta Rodrigues testa positivo para Covid-19

11/09/2021 | 17:10



Roberta Rodrigues testou positivo para Covid-19, a informação foi confirmada nesta sábado, dia 11, pela assessoria de imprensa da atriz. A artista que está nas telinhas globais com a novela Nos Tempos do Imperador diz ter sentido um forte mal estar e, por isso, foi às pressas para o hospital, junto com o seu marido, Guilherme Guimarães - ele também contraiu coronavírus.

Por conta de sua ida emergencial a unidade de saúde, a atriz não conseguiu cumprir com compromissos, como uma entrevista marcada para o Fantástico [programa da TV Globo], e também se afastará das gravações da novela global, até que esteja totalmente recuperada, informou o comunicado oficial feito pela equipe de Roberta.

A atriz, através de sua assessoria, pediu que as pessoas tomem cuidado:

Se cuidem, por favor! Se vacinem, cuidem de quem amam e torçam por mim e minha família.