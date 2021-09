A turminha cresceu

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/09/2021



Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão não são mais os mesmos, ou melhor, são, só que agora, em um nova fase da vida. A turminha, que quando criança dominava o bairro do Limoeiro, agora tem outros desafios. O principal deles é encarar as dúvidas e descobertas da adolescência.

A proprietária do coelho azul mais famoso do mundo está de volta ao Cartoon Network com toda a sua tropa a partir de amanhã, às 18h. A segunda temporada da Turma da Mônica Jovem tem 13 episódios diários e inéditos.

Na rotina do quarteto se misturam os dilemas mais comuns da adolescência, como a amizade, os problemas com bullying, redes sociais, festas, colégio, família e muito mais.

Nos episódios é possível perceber como cada personagem lida com seus problemas antigos e, claro, como resolvem os novos. Será que o Cascão permanecerá sem tomar banho? Ou se o Cebolinha vai continuar com sua paixão pela Mônica?

O que é possível saber até o momento é que em um dos capítulos, a Mônica, diva do bairro Limoeiro, por exemplo, se firma em um namoro.

Já em outro capítulo acontece uma convenção de cultura nerd e depois, até uma festa de Halloween.

Ou seja, os episódios têm comédia, suspense e terror, tudo junto em um conteúdo seguro e divertido para toda família, afinal, é fácil se apaixonar por essa turminha, independentemente da idade.

HISTÓRIA

A Turma da Mônica Jovem é uma série de desenho animado brasileira baseada nas HQ''''s (quadrinhos) de mesmo nome, criada por Mauricio de Sousa. A série estreou em novembro de 2019 no Cartoon Network.

Mesmo baseando-se em algumas histórias dos quadrinhos ‘antigos’, o foco da animação dessa vez é nos personagens, aprofundando a visão sobre a enorme aventura da vida que é crescer.

Outros amigos se juntam

Desde a primeira temporada da Turma da Mônica Jovem, que foi uma coprodução Cartoon Network e Mauricio de Sousa Produções, alguns personagens extras da turminha continuam fazendo sucesso.

Um deles é o Xaveco, sua principal característica é ser egocêntrico, invejoso, temperamental e cômico, além de seus cabelos loiros. Xaveco já estrelou em outros momentos com a turminha e pode aparecer como participação especial nessa temporada também.

Além de Xaveco, outro amigo bem conhecido da turma é Jeremias. Um talentoso e sonhador personagem renomado pela sua perspicácia, fome de aprender e pelo seu estilo desenrolado, inclusive, é um dos mais antigos personagens de Mauricio de Sousa, criado junto com seus parceiros de chuteiras: Manezinho, Titi e também Franjinha.

Com seu eterno bonezinho vermelho, Jeremias e é conhecido também por sempre correr da Mônica como todo mundo da Rua do Limoeiro, e manteve sua boa infância feliz.

Em meio ao turbilhão de sentimentos comuns a essa fase da vida, a turminha e seus amigos, todos no universo realista do Bairro do Limoeiro, vão para a escola, se encontram na praça e pelas ruas do bairro, frequentam as casas uns dos outros e estão sempre se deparando com os mais diversos desafios da adolescência.

Consultoria de Marcos Saraiva, que assina a produção executiva junto com o Mauricio de Sousa, e Marina Filippe, Gerente Sr. de Produções Originais de WarnerMedia Kids & Family.