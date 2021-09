Passaporte para a fábrica de chocolate

Yasmin Assagra

12/09/2021 | 00:01



Inspirado no livro de Roald Dahl, de 1964, o musical Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate estreia sexta-feira, em São Paulo.

O espetáculo conta a história de Charlie Bucket, um garoto pobre que encontra um dos cobiçados bilhetes dourados que dão direito a visitar a misteriosa fábrica do chocolateiro Willy Wonka, um homem que há anos vive isolado em seus pensamentos.

A intenção ao liberar o passeio, é encontrar uma criança desprovida de defeitos e ambições, que será sua sucessora. Mas no grupo que Charlie faz parte encontram-se crianças egoístas, gulosas, e desobedientes que terminam punidas e desclassificadas dessa corrida maluca pela fábrica. Logo, nenhum deles tem os atributos que Willy Wonka procura.

O musical conta com 38 atores em cena, além de uma orquesta com 16 músicos.Dois artistas do Grande ABC estão no elenco, Davi Martins, de Santo André, e a atriz e cantora Ludmillah Anjos, de Diadema.

O espetáculo será encenado no Teatro Renault (Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411), com ingressos de R$ 50 a R$ 350, que podem ser adquiridos pelo site www.ticketsforfun.com.br ou na bilheteria do teatro.

Para entrar é obrigatório apresentar a carteira de vacinação da Covid-19.

(com Estadão Conteúdo)