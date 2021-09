Como surgiu o sorvete?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/09/2021 | 00:01



Ele é saboroso, colorido e muito, mas muito gelado. Acredita-se que o sorvete tenha surgido na China, há cerca de 4.000 anos, quando uma sobremesa, à base de leite e arroz, foi congelada na neve.

Em outra versão da versão da história, o sorvete surgiu com os persas – povos que habitaram a região mesopotâmica, terras onde hoje se encontra o Irã – que teriam misturado neve e gelo das montanhas com frutas.

Rapidamente esse doce ganhou prestígio e caiu no gosto popular. Entretanto, apenas a nobreza tinha acesso ao leite, que era uma mercadoria muito cara. Além disso, só os mais abastados conseguiam conservar a neve no verão, pois tinham câmaras frigoríficas subterrâneas.

Tempos depois, em uma viagem à China, o veneziano Marco Polo teria encontrado uma grande variedade de cremes congelados de frutas e claro que essas receitas vieram em sua bagagem.

Com o sucesso do sorvete atravessando fronteiras, acredita-se que na França, em 1670, Francisco Procópio abriu em Paris um café que vendia a iguaria. E que essa teria sido a primeira sorveteria da história.

No Brasil, o sorvete teria chegado na região de Cataguases, em Minas Gerais, no fim do século XIX. Mas existem outras histórias.

A segunda hipótese é a de que o sorvete começou a ser confeccionado no ano de 1934, na cidade do Rio de Janeiro, quando chegou, vindo de Boston, capital de Massachusetts (Estados Unidos). um navio com um carregamento de pêssego.

VÁRIAS OPÇÕES

Mas, independentemente de sua história, hoje o sorvete é mais do que amado por muitas pessoas, principalmente, no Brasil, onde toda sorveteria consegue dar um toque especial para essa sobremesa. São caldas, amendoins, frutas, chocolates granulados e uma série de outros acompanhamentos.</CW>

Mas, será que é possível conhecer todo tipo de sorvete?

Atualmente, existem muitos sorvetes para se deliciar, como os sorvetes de massa industrializados, que são aqueles clássicos vendidos em potes no mercado.

É possível conhecer também o sorvete artesanal, o sorvete italiano (ou mais conhecido como gelato), os sorbets ou sherbets (os gelados de frutas), e claro, os famosos sorvete no palito, picolés ou as paletas de mexicanas, além dos sorvetes de rolos, fáceis de encontrar em shoppings.

Ainda é possível misturar com outras sobremesas, como o tradiciona petit gateau, servido com um bolinho de chocolate.

Na lista de países que mais consomem sorvete os Estados Unidos estão no topo. Em seguida vem a Nova Zelândia. A terceira colocação é da Austrália, seguida por Dinamarca e Bélgica.

No Brasil, em 2002, a Abis (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes) instituiu o Dia Nacional do Sorvete, em 23 de setembro. Data foi criada com o objetivo de celebrar o início das temperaturas mais altas do ano, já que é nesta época que o consumo de sorvete no País aumenta.

Consultoria de Gustavo Rossi, chef executivo e gestor de alimentos e bebidas.