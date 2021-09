Dr. Líbano Abiatar Csepnik Monteiro



1. “Agir para Salvar Vidas!” é o slogan deste ano do Setembro Amarelo, campanha brasileira de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Qual a importância da campanha?

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria organiza nacionalmente o mês de prevenção ao suicídio por meio do Setembro Amarelo. É uma campanha de inestimável valor, que efetivamente salva vidas. Aumentar a conscientização das pessoas sobre o complexo e triste fenômeno suicida permite identificar e manejar de forma mais assertiva as pessoas de maior risco e, efetivamente, salvar vidas.

2. Quais são as formas mais eficazes de se prevenir o suicídio?

A abordagem e o manejo adequado dos fatores de risco podem contribuir para a prevenção. Entre os principais fatores estão o histórico de tentativa prévia de suicídio e a presença de transtornos mentais – os mais comumente associados são esquizofrenia, transtornos de humor, transtornos por uso de substâncias psicoativas e transtornos de personalidade. Prover diagnóstico e tratamento seguro para as pessoas nessas situações é tarefa dos serviços de saúde. Utilizamos os mais eficazes recursos para tal.

3. O que pode ser feito para beneficiar a saúde mental das pessoas?

Estimular e fortalecer os fatores de proteção é uma medida eficaz. Os principais são: acesso a serviços e cuidados de saúde mental; laços sociais e familiares profundos e bem estabelecidos; envolvimento religioso/espiritual; e doenças físicas e mentais adequadamente tratadas.

4. Existem exames complementares para diagnóstico dos transtornos mentais?

Até o momento, o diagnóstico de transtornos mentais é exclusivamente realizado por avaliação clínica. Por isso é tão importante a qualificação dos profissionais de saúde mental. É fundamental, porém, uma adequada investigação por meio de exames físico e complementares para avaliar outras doenças eventualmente associadas. Para isso, comumente solicitamos exames laboratoriais e de neuroimagem.

5. O que o Hospital Brasil oferece para o acolhimento, diagnóstico e tratamento de pessoas que sofrem com os transtornos mentais?

Nossa equipe pratica uma psiquiatria resolutiva e de valores, com as ferramentas mais eficazes e sempre baseada nas melhores evidências científicas disponíveis. Diagnosticamos e prescrevemos os melhores e mais modernos tratamentos visando a estabilização do quadro psíquico. Além disso, investigamos a presença de doenças clínicas associadas, contando com diversas especialidades parceiras, e cuidamos da relação família-paciente. Por meio das interconsultas, atendendo à solicitação de um médico de outra especialidade, nossa equipe trata dos pacientes internados pelos mais variados problemas clínicos.