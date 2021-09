Eles documentaram a Festa da Boa Viagem

Ademir Medici

Outra novidade da festa deste ano é o esforço desenvolvido para que a mais tradicional manifestação religiosa da cidade de São Bernardo e Grande ABC seja incluída no rol dos bens tombados pela municipalidade. Padre Alejandro Cifuentes Flores, pároco da Boa Viagem, assinou ofício solicitando o registro da festa como patrimônio imaterial.

O ofício é acompanhado de vasta documentação, incluindo-se depoimentos de paroquianos, registrados pela pesquisadora Hilda Breda, interlocutora entre a basílica da Boa Viagem e o Compahc (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo).

Corrida de charretes

Depoimento: Leonilda Montibeller Zoboli

São Bernardo, primeira metade do século XX. As festividades ocorriam no primeiro final de semana do mês de setembro. As famílias, desde as crianças até os idosos, vinham vestidas com roupa de domingo para o centro da então Vila de São Bernardo.

Na véspera, havia corrida de charretes ao longo da Rua Marechal Deodoro em direção a Santo André (ou ao contrário, não consigo precisar).

No domingo, pela manhã, era celebrada a missa. À tarde saia a procissão, percorrendo as ruas do Centro. As charretes, as carroças, os animais, as bicicletas eram cuidadosamente enfeitados com adereços, imagens e gravuras de Nossa Senhora, bandeiras do Brasil, de São Bernardo e do papa.

A chegada da procissão à Praça da Matriz era saudada com fogos de artifício e músicas pela Banda Carlos Gomes. Assim que todos estavam na frente da igreja, iniciava a reza do terço e, logo a seguir, o padre benzia a todos que passavam em grupos.

A decoração da praça era realizada pela comunidade com bandeirolas de papel. Às vezes tinha uma fogueira. Os moradores da Vila São Bernardo traziam os produtos de suas lavouras para o leilão: abóboras, milhos, batatas, cebolas, cachos de banana, frangos e leitões assados, sacos de carvão e tijolos para oferecerem ao leilão.

Havia a corrida atrás do leitão ensebado solto na praça: quem conseguisse pegá-lo, era dele. Tinha o “pau de sebo”, um poste de madeira ensebado com 25 a 30 centímetros de diâmetro e 3 ou 4 metros de altura e no topo eram colocados prendas ou dinheiro embrulhados em papel e ninguém sabia o que tinha dentro: quem conseguisse chegar lá em cima, conquistava todos os presentes.

Casais dançavam acompanhados com as músicas tocadas pela banda. No fim da festa, havia outra queima de fogos. E o tempo passou.

Anos mais tarde, participei fazendo parte da comissão da festa. Éramos entre quatro a seis casais, chamados “festeiros”, que organizavam e patrocinavam os gastos necessários.

REVITALIZAÇÃO

Entre os anos 1960 e 1970 a sequência anual da festa da Boa Viagem foi interrompida. Por solicitação de membros do conselho administrativo paroquial, a festa retornou e foi incorporada aos festejos de aniversário da municipalidade em 1976, gestão do prefeito Geraldo Faria Rodrigues. E não parou mais.

Diário há meio século

Domingo, 12 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1637

MANCHETE – Morre Nikita Khrushchev. Ele dirigiu a URSS de 1953 a 1964. Faleceu em Moscou, aos 77 anos.

ESPORTES– O Palestra FC, de Santo André, completava 24 anos: foi fundado em 7 de setembro de 1947.

Em 12 de setembro de...

1956 – Vivia seus primeiros momentos a Associação dos Proprietários de Imóveis de Santo André.

A entidade nascia com o objetivo de agrupar os munícipes proprietários de residências ou imóveis comerciais, quer de uso próprio ou para locação.

Os idealizadores se organizavam especialmente para que o poder público não os explorassem com taxas abusivas sobre as propriedades.

Uma diretoria foi constituída: Abílio de Queiroz (presidente); Emílio Sortino (vice); Lucio de Freitas Pinto, Eduardo de Castro, Joaquim Augusto Telles e Marcelino Cerchiari (diretores).

Conselheiros: Pedro Dell’Antonia, Candido Oneda (Candinho), Mario Magini, Leonardo Soldani, Augusto Palazzini, Leopoldo Martelari, Manoel Gomes Cardoso, José Fernando Medina Braga, Angelo Sbrigh, Armilindo Frachini, Leo Pezzolo Guirardello, Arthur Gianotti, Nicolino Paulo Campanella, José Mathias Duarte, Roque Stella, Luiz Pinheiro, Angelo Vezzá e José Luchese.

Conselho Fiscal: Sadalla Melhem, Angelo Gaiarsa e Alfredo Artioli.

NOTA DA MEMÓRIA – Cada um desses nomes tem uma linda história sobre Santo André. Vários ocuparam Memória ao longo de 34 anos de publicação diária. E a Associação dos Proprietários de Imóveis de Santo André teria grandes embates nos seis meses em que Lauro Gomes foi prefeito local, em 1964.

