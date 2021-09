Caio Castro desativa Instagram após término com Grazi Massafera

11/09/2021 | 15:11



Caio Castro desativou a sua conta no Instagram nesta sábado, dia 11 - segundo informações da colunista Fabia Oliveira, foi o próprio ator que tomou a atitude de deixar a rede social.

Ao clicar no perfil do rapaz, uma mensagem aparece informando que a página não está disponível e, muitos fãs, começaram a especular que Caio tenha resolvido se ausentar por conta do fim do namoro com Grazi Massafera.

Caio e Grazi confirmaram que deram um ponto final na união no dia 29 de agosto - lembrando que o astro foi visto com suposto affair no dia 6 de setembro, em Capitólio, Minas Gerais.