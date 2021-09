Recuperado da covid-19, presidente Júlio Casares acompanha treino do São Paulo

11/09/2021 | 15:05



Julio Casares adora estar perto do técnico Hernán Crespo acompanhando a preparação do São Paulo para os jogos no Brasileirão e na Copa do Brasil. Depois de passar o mês de agosto quase todo internado por causa da covid-19, o dirigente teve alta e matou a vontade de ver os jogadores trabalhando neste sábado.

Casares foi ao campo no CT da Barra Funda pela manhã para ver o último trabalho de preparação para o embate com o Fluminense, fora de casa, na abertura do segundo turno do Brasileirão.

"O presidente recebeu o carinho de jogadores, membros da comissão técnica e colaboradores e agradeceu o apoio durante a internação", disse o São Paulo em seu Twitter. E foi justamente o presenciado na atividade.

Casares chegou feliz da vida ao treino e de cara ganhou um abraço apertado de Crespo. O técnico tem total respaldo do dirigente, que cumprimentou ainda os jogadores e os integrantes da comissão técnica. Funcionários do São Paulo também fizeram questão de saudar o presidente.

No campo, uma novidade que pode ser útil para Crespo. O jovem lateral-esquerdo Wellington, recuperado de lesão muscular, trabalhou normalmente e foi relacionado para a viagem ao Rio. Entre os relacionados, também figurou o nome do volante uruguaio Gabriel Neves. A dúvida está em quem herda a vaga de Daniel Alves, que não veste mais a camisa do clube.

Após dois empates seguidos, o São Paulo tentará triunfar no Rio para largar bem no segundo turno e se afastar das últimas colocações. Com 22 pontos, o São Paulo é o 15° do Brasileirão, quatro a mais que o América-MG, hoje o primeiro na zona de rebaixamento.