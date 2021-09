Vida Vlatt revela que está com depressão

11/09/2021 | 13:11



Vida Vlatt que está com os seus 62 anos de idade, foi até as suas redes sociais pedir desculpas aos seus fãs e seguidores por estar um pouco mais ausente por lá.

Tudo se deve porque a artista está passando por um período um tanto quanto conturbado de sua depressão. E em uma mensagem compartilhada no Instagram, a atriz desabafou sobre o momento difícil.

Me perdoem o sumiço. Fiquei doente da alma, com depressão profunda. Fui resgatada do inferno por Deus e por meus amigos a quem devo minha vida. Por favor me apoiem e não me deixem agora. Tô voltando devagar.

Na legenda da publicação, Vida Vlatt contou que assim que seu estado melhorar, ela contará com mais detalhes o motivo que ocasionou a sua depressão e reforçou o pedido de ajuda dos fãs.

Quando eu aguentar, a primeira coisa que eu quero fazer, é conversar com vocês ? mas ainda não estou pronta. Tenham paciência comigo, nunca precisei tanto de vocês.