Djokovic vence Zverev e vai disputar o quarto título de Grand Slam do ano

11/09/2021 | 00:31



Novak Djokovic está na final do US Open. O sérvio venceu, nesta sexta-feira o alemão Alexander Zverev, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/2, 6/4, 4/6 e 6/2 em 3h33 de partida. Com isso, o número 1 do mundo poderá, no domingo conquistar o 21º título de Grand Slam da carreira e terminar a temporada com todos os quatro principais torneios do tênis mundial: Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon

Campeão do US Open em 2011, 2015 e 2018, Djokovic vai ter como adversário na final o o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo. O último duelo entre ambos foi na Austrália no início do ano.

Zverev, número 4 do ranking, teve sua série de 16 partidas sem derrota encerrada. Campeão olímpico em Tóquio, o alemão permanece sem títulos de Grand Slam e disputou sua quarta semifinal neste tipo de torneio.

Djokovic perdeu o primeiro set, mas buscou a recuperação pela quarta vez no US Open. Venceu o segundo e o terceiro, mas viu o adversário empatar a partida no quarto. O sérvio abriu 5 a 0 no quinto e fechou com tranquilidade.