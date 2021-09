Focado e confiante, Santo André inicia mata-mata da Série D

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/09/2021 | 00:01



O Santo André dá início hoje à segunda parte de sua jornada dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. A partir das 16h, estreia no mata-mata contra o Esportivo-RS, em Bento Gonçalves. Depois de avançar como vice-líder do Grupo A-7, o Ramalhão prega concentração total para trazer a melhor condição possível para a partida de volta, dia 17, no Estádio do Inamar, em Diadema.

Nas partidas que antecederam a desta tarde, os andreenses acabaram sofrendo gols em lances de desatenção. Assim, a ordem é que as falhas sejam minimizadas ao máximo, afinal, a partir de agora o torneio é eliminatório.

“A melhor forma de não cometer erros é estar com nível de concentração alto e é assim que a gente vem treinando, para fazer dois jogos perfeitos e conseguir a classificação”, declarou o zagueiro Léo Gobo. “A gente tem de entrar focado do começo ao fim, todo mundo por todo mundo”, emendou o goleiro Fabrício.

Colegas de defesa, os dois sabem que o time não ser vazado é meio caminho andado – a outra metade é de competência do ataque. “Nós, do sistema defensivo, devemos ter confiança e responsabilidade: acreditar nas nossas capacidades para resolver os problemas e ser responsáveis com as tomadas de decisões. Esses dois pilares ajudam muito na hora do jogo, ligados à concentração e a estarmos 100% presentes”, salientou Fabrício. “É manter a seriedade, chegar firme e não dando espaço aos adversários que vamos conseguir não tomar gols e classificar”, completou Léo Gobo.

Após enfrentar rivais paulistas, cariocas e um paranaense, o Ramalhão terá pela frente um sulista bastante peculiar. “A gente sabe que vai ser difícil, estilo diferente do que a gente vem enfrentando. Têm time que utiliza a força, jogadores grandes, então temos de minimizar seus pontos fortes, mas sem mudar nossa característica, que vem dando certo e nos trouxe até aqui. É fazer eles se preocuparem com a gente também”, ressaltou o zagueiro. “É novo campeonato, time novo, futebol diferente, de mais contato, força física, mas, para nós, nada muda, é mais um desafio”, disse o arqueiro.

MAIS UM

O Ramalhão anunciou ontem a contratação do volante Geandro, 33 anos, que estava no São José-SP. Na região, ele já defendeu o São Bernardo FC, onde, inclusive, trabalhou com o técnico Wilson Júnior. “É experiente e neste momento é muito importante ter um jogador de grandes vivências. Já passou por várias situações, conquistas e vai agregar muito também”, disse o treinador.

Geandro, porém, não viajou para o Rio Grande do Sul, assim como o atacante Marcelinho, que foi anunciado na véspera. Ambos, porém, estarão aptos para o jogo da volta. Também oficializado nos últimos dias, o meia Marcos Vinicius, ex-EC Olimpia e que vinha treinando no EC São Bernardo, seguiu com o elenco para Bento Gonçalves.