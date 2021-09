Helcio inicia diálogo para aglutinar base

Raphael Rocha



10/09/2021 | 23:24



Chefe de Gabinete da Prefeitura de Mauá, o ex-deputado e ex-vice-prefeito Helcio Silva (PT) esteve quinta-feira na sessão na Câmara. O petista é a aposta do governo Marcelo Oliveira (PT) para pacificar a relação com o Legislativo e, a depender dos trabalhos de quinta, o início de articulação foi auspicioso. Dada hora da sessão, que foi bem tranquila, Helcio foi à sala do café com o vereador Chiquinho do Zaíra (Avante), que, embora governista, tem dado sinais de rebelião, com recados públicos ao Paço. O entrosamento foi tamanho que ambos deram risadas com decibéis que atrapalharam até o andamento dos trabalhos. Coincidência ou não, nenhuma polêmica foi registrada na plenária. E, no fim da sessão, Helcio foi ao gabinete do presidente da casa, Zé Carlos Nova Era (PL).

Encontro

O vereador Eduardo Leite (PT), de Santo André, esteve nesta semana com o ex-governador Márcio França, que preside o PSB no Estado. Inclusive, o parlamentar mandou foto do encontro para alguns contatos mais próximos – só depois mostrou nas redes sociais. Eduardo está em litígio com o PT, tenta na Justiça Eleitoral se desfiliar sem perder a cadeira alegando perseguição interna, e já viu parte de seu staff político migrar para o PSB. O presidente do PSB em Santo André, por exemplo, é Fabrício França, aliado e ex-assessor de Eduardo.

Passado conhecido – 1

Dentro do governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), a denúncia apresentada pelo ex-prefeiturável Mateus Prado foi considerada como revanche e retaliação. Isso porque Prado teria buscado aproximação com o chefe do Executivo assim que o petista venceu a eleição. Foi ignorado solenemente. Mandou emissários para tentar se aproximar de Marcelo. Sem sucesso.



Passado conhecido – 2

Mateus Prado já foi candidato a prefeito de Mauá pelo Psol. Esteve no PT e PSDB, além de outras agremiações. No ano passado, esteve no time que ajudou na campanha do ex-prefeito Donisete Braga, pelo PDT. Depois do fracasso eleitoral – já que Donisete ficou bem distante dos líderes no pleito –, rompeu com o ex-prefeito e destilando acusações de calote.



Reflexos

Ainda em Mauá, a classe política ficou alvoroçada com o pedido de impeachment do vereador Sargento Simões (Podemos) contra Marcelo Oliveira. Dentro da Câmara, o sentimento é o de que a denúncia será rejeitada no plenário, mas que trará dissabores para o chefe do Executivo, em especial com parlamentares ditos da base de sustentação, mas que têm dados sinais de distanciamento com o Paço.



Visita

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), recebeu em seu gabinete o presidente do Legislativo de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), e o diretor superintendente do Diário, Marcos Bassi. Conversaram sobre a importância do Grande ABC no protagonismo da Região Metropolitana. “A proximidade com todas as cidades do Grande ABC é fundamental para o desenvolvimento da nossa região, levando em consideração que temos muitos assuntos em comum, essa troca de experiência é fundamental”, disse Pedrinho.



Alta hospitalar

A vereadora Suely Nogueira (Podemos), de São Caetano, recebeu alta hospitalar. Ela estava desde o mês passado na UTI do Hospital Maria Braido, diagnosticada com cirrose medicamentosa. Em nota, a assessoria da parlamentar citou que ela já está em recuperação em sua residência. “Agradecemos muito a todos pelas orações, e mensagens de otimismo e fé.”