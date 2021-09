Caminhão ajuda alunos de Ribeirão a entrarem no Desafio de Redação

Matheus Moreira

Especial para o Diário



11/09/2021 | 05:33



Após passar por Diadema e Mauá, o caminhão com internet e computadores que dá apoio ao 15º Desafio de Redação, fez sua terceira parada, ontem, na EE (Escola Estadual) Casemiro da Rocha, em Ribeirão Pires. No veículo, cedido pela Mercedes-Benz do Brasil, os interessados em participar do concurso literário podem escrever e enviar seus textos sobre o tema A Ciência Como Luz na Escuridão. A melhor redação entre alunos do 3º ano do ensino médio dará uma bolsa de estudos na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Inscritos em outras categorias concorrem a notebooks, tablets e outros prêmios.

O uso do caminhão tem como objetivo facilitar o acesso dos estudantes ao Desafio de Redação. Por conta da pandemia da Covid-19, e também para garantir a inclusão de alunos que não têm acesso à internet ou computador, já que desde o ano passado o concurso é promovido de forma on-line, os organizadores resolveram apostar na iniciativa.

Para a diretora da escola, Tatiana Rossi, o caminhão é muito importante para que nenhum aluno fique de fora do Desafio. “Ter a oportunidade de participar de algo didático, ainda mais nesse contexto, é muito positivo. Estamos em um área de vulnerabilidade, muitos não têm acesso à internet ou computador, e essa ação realmente engaja com os jovens”, disse.

Como o caminhão tem vagas e computadores limitados, os estudantes utilizam a estrutura em foram de rodízio. Os organizadores garantem que todas as medidas de segurança, como distanciamento e uso de álcool gel são implementadas.

Para alguns estudantes, a medida foi a única alternativa que possibilitou o envio da redação. Caso de Marcela Correia, 17 anos, que não tinha um computador à disposição para enviar a redação. “Fiquei sem notebook, quebrou, agora só tenho o celular, então fazer a redação no caminhão era a única opção”, contou.

As próximas paradas do veículos são Rio Grande da Serra (segunda-feira), Santo André (terça-feira), São Bernardo (quarta-feira) e São Caetano (sexta-feira) – confira os colégios que vão receber o caminhão e os endereço na arte abaixo.

Além do caminhão, os interessados em participar do Desafio de Redação podem se cadastrar até quinta-feira hot-site www.dgabc.com.br/desafioderedacao – basta apontar a câmera do celular para o QR Code ao lado para ser direcionado para a página do concurso. A inscrição é gratuita.

Além dos prêmios individuais, o Desafio de Redação dará R$ 3.000 para a escola com o maior número de inscritos. Neste ano, moradores da região que tenham ensino superior completo também podem participar. O dono do melhor texto da categoria ganhará bolsa de pós-graduação na universidade de São Caetano.

Promovido pelo Diário e pela USCS, o Desafio de Redação tem patrocínio do Cemitério Parque Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano).