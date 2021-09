UFABC celebra 15 anos e planeja estreitar os laços com comunidade

Daniel Tossato



11/09/2021 | 05:26



No dia em que completa 15 anos desde sua aula inaugural, em 2006, a UFABC (Universidade Federal do ABC) busca estreitar ainda mais sua relação com a comunidade local e, principalmente, com as cidades que formam a região.

Passando por diversas mudanças ao longo de todo este período, a universidade se tornou um dos principais símbolos de elaboração de pesquisas do País, sendo reconhecida até de maneira internacional. Conforme o reitor Dácio Roberto Matheus, 58 anos, esse resultado passa estritamente pela colaboração e participação da comunidade dentro da universidade.

“Essa é uma via de mão dupla. É fundamental essa relação com a comunidade e, em especial, com as cidades do Grande ABC. Essa interação, seja com a sociedade civil, seja com o setor produtivo e até mesmo com o setor público ajuda a criar uma espécie de retroalimentação na universidade, já que todos estes atores acabam participando das pesquisas e estudos elaborados pela UFABC, que depois devolve isso de diversas forma”, declarou Dácio, que é doutor em microbiologia.

Uma destas parcerias, por exemplo, exaltada como positiva pelo próprio reitor é a participação do UFABC junto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e também com a Agência de Desenvolvimento Regional do colegiado.

“Temos participado de reuniões junto com o Consórcio e estamos satisfeitos com os resultados. Também realizamos algumas atividade em conjunto com a agência de desenvolvimento. É muito importante para nós essa aproximação”, avaliou Dácio. O reitor atua desde 2008 na UFABC, em 2014 foi pró-reitor e passou a comandar a instituição em 2018.

O reitor ainda destaca, nestes 15 anos, que um dos principais diferenciais em relação às outras universidades do País é o método pedagógico utilizado pela instituição. Na avaliação de Dácio, a fórmula adotada pela UFABC visa priorizar as escolhas do aluno, o que reduz até mesmo a taxa de evasão entre os estudantes.

“Aqui, depois de escolher uma das grandes áreas de ensino (ciências e tecnologias e humanidades), o aluno pode traçar um caminho com aquela matéria em que percebeu que tem mais afinidade. Caso ele escolha ser engenheiro espacial e, ao longo do curso percebe que há mais interesse em química, ele pode realizar essa modificação. Isso quer dizer que a universidade dá prioridade para as experiências e vivências dos alunos e não somente ao curso que ele escolhe inicialmente. Se pegamos o curso de engenharia de forma geral, há evasão de 50% entre as universidade e na UFABC esse número não atinge 30%”, declarou o reitor.