Sem dados de São Bernardo, região tem mais cinco óbitos

Anderson Fattori



11/09/2021 | 05:22



Sem dados de São Bernardo, que em virtude de uma mudança no sistema não gerou boletim epidemiológico ontem, o Grande ABC acumulou mais cinco mortes por Covid-19. No total, desde o início da pandemia as sete cidades da região reportaram 10.100 falecimentos.

Em relação aos diagnósticos positivos, foram registrados mais 321 entre quinta-feira e ontem, com total chegando a 251.782, sendo que, destes, 235.394 pessoas tiveram a doença e já estão recuperadas.

Ontem os municípios do Grande ABC aplicaram 30.799 doses das vacinas contra a Covid, sendo 5.886 referentes à primeira dose, 24.451 à segunda e 462 ao reforço. Com isso, no total 2.082.903 pessoas já iniciaram o esquema vacinal, 1.165.287 estão com a proteção completa e 2.611 receberam a dose suplementar. Assim, 73,7% dos moradores do Grande ABC já receberam a primeira dose e 38,8% estão com o esquema vacinal completo.

Estado de São Paulo acumula 4.298.851 casos confirmados de Covid e 147.020 óbitos. Entre o total de casos, 4 milhões tiveram a doença e estão recuperados, sendo que 444.628 foram internados e receberam alta hospitalar.

Ontem haviam 5.691 pacientes internados em todo o território paulista, sendo 2.729 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 2.962 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 33% e na Grande São Paulo é de 36,1%.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram acumulados mais 672 mortes e 15.951 casos de Covid entre quinta-feira e ontem. Com isso, o acumulado é de 585.846 falecimentos e 20.974.850 diagnósticos positivos. O número de brasileiros recuperados da doença chegou a 20.016.161.

Ainda há 3.436 óbitos em investigação pelas equipes de saúde dos Estados. Nessas situações, os diagnósticos dependem de resultados de exames concluídos após a morte do paciente. No total, são 372.843 casos confirmados em acompanhamento.