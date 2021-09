Diadema e Mauá fazem mutirão para acelerar vacinação

Anderson Fattori



11/09/2021 | 05:20



Diadema e Mauá realizam no fim de semana mutirão para tentar acelerar a vacinação contra a Covid. Serão disponibilizados imunizantes de primeira dose para os moradores de 12 anos ou mais e também o complemento do esquema vacinal, com foco nas pessoas que perderam as datas da faixa etária durante a campanha.

Em Diadema, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) vão abrir das 8h30 às 16h e os moradores podem também procurar o Teatro Clara Nunes. Podem ser vacinados com a primeira dose os jovens de 12 anos ou mais, além dos demais contemplados nos grupos anteriores e que por algum motivo ainda não foram vacinados; pessoas aptas a tomarem a segunda dose (D2), seja aquelas que estão no prazo ou as que estão com a imunização em atraso; e os idosos com idade igual ou superior a 85 anos e que foram imunizados há seis meses com a segunda dose de Coronavac.

A coordenadora da atenção básica de Diadema, Maria Luiza Malatesta, reforça o chamamento para que a população aproveite a oportunidade. “Nossas unidades e equipes estão prontas e motivadas para vacinar o maior número possível de pessoas”, comentou.

Em Mauá, as UBSs vão abrir das 9h às 16h e terão como foco os 10.439 moradores que receberam o primeiro imunizante durante o Arraiá da Vacinação, que aconteceu em 26 de junho. De acordo com a Prefeitura, essas pessoas vão poder antecipar a segunda dose dos imunizantes. O mutirão também vai disponibilizar vacinas contra Covid para munícipes com 12 anos ou mais.

A administração mauaense também vai operar amanhã o carro da vacina, que circula pelos bairros da cidade para tentar atrair os moradores que não conseguem se deslocar até as UBSs. De acordo com relato de munícipes, a baixa cobertura vacinal de Mauá – a cidade ocupa apenas a sexta posição no Vacinômetro do Grande ABC que é publicado na página 4 – se dá porque as UBSs mantém longa fila para a imunização. Ontem, por exemplo, equipe do Diário flagrou muitas pessoas em busca da vacina em um posto itinerante montado pela Prefeitura no Centro da cidade.

Tanto em Diadema como em Mauá, para ser imunizado é necessário levar documento com foto, CPF e comprovante de residência. Os menores de idade devem estar acompanhados de um responsável com 18 anos ou mais. Para receber a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacinação do primeiro imunizante. As prefeituras também pedem que as pessoas façam o pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br) mantido pelo governo do Estado.