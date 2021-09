São Paulo anuncia que irá vacinar com Pfizer quem está com a 2ª dose da AstraZeneca atrasada

Da Redação

10/09/2021



O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (10) que irá vacinar com Pfizer quem estiver com a 2° dose da vacina Astrazeneca atrasada, entre os dias 1 e 15 de setembro. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a medida emergencial visa garantir o esquema vacinal completo da população diante do ''''''''apagão do Ministério da Saúde'''''''', que deixou de enviar neste mês quase 1 milhão de doses ao Estado.

Durante o final de semana, o Governo vai entregar aos municípios cerca de 400 mil doses de Pfizer extras que chegaram nos últimos dias e serão remanejadas para a aplicação da segunda dose. As cidades também poderão aplicar vacinas da Pfizer que eventualmente tiverem em seu estoque.

A medida emergencial do Governo de SP visa amenizar os transtornos causados pelo não envio das doses de Astrazeneca por parte do Ministério da Saúde e vale apenas para quem teve a segunda dose vencida nestes 15 dias. A expectativa da saúde estadual é que nos próximos dias o órgão federal possa mandar mais doses ao estado, regularizando a situação.

“Fizemos um grande movimento no dia de hoje, remanejamos nossos estoques e disponibilizamos todas as doses da Pfizer existentes para amenizar a situação. Aguardamos o envio imediato de mais imunizantes da Astrazeneca ou mais doses da Pfizer para que possamos vacinar a totalidade da população que aguarda a segunda dose”, destaca Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI).

A intercambialidade destas vacinas foi chancelada pelo Comitê Científico do Governo do Estado e pelo PEI, que embasaram a decisão em estudos da Organização Mundial de Saúde e orientações do próprio Ministério da Saúde. A decisão também foi aprovada em deliberação bipartite com o Conselho dos Secretario Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems).

Apagão de Doses



Quase todos os postos de saúde da cidade de São Paulo ficaram sem vacina da AstraZeneca para aplicar como segunda dose nesta sexta-feira (10). O problema chegou a mais de 95% das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e outros pontos de aplicação, como parques e drive-thrus.

O governador João Doria (PSDB) disse que o Estado pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) caso não receba do Ministério da Saúde 1 milhão de doses de AstraZeneca até a próxima terça-feira (14). A quantia, segundo ele, já deveria ter sido entregue pelo governo federal, evitando o desabastecimento do imunizante.