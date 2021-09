Treino do Corinthians tem a volta de Jô e presença de zagueiro do sub-20

10/09/2021 | 20:30



No CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians deu sequência na manhã desta sexta-feira à preparação para o duelo diante do Atlético-GO, que acontecerá no domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade na atividade foi a volta de Jô.

Jô havia sido liberado do treino de quinta por conta da morte do sogro. O atacante retornou às atividades nesta sexta com o restante do grupo. Os atletas fizeram um trabalho de passes e marcação pressão em espaço reduzido.

Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática com foco no perde-pressiona: a equipe que iniciava com a bola precisava, por meio de passes e movimentação dos atletas, passar o meio do campo, enquanto o time adversário tentava roubar a bola e marcar o gol. Por fim, os jogadores treinaram bolas paradas defensivas.

Alguns atletas fizeram complementos com os auxiliares técnicos Doriva e Alex Meschini, como cobranças de pênalti e faltas direta, entre outros. Perto de estrear, o meia Willian participou de mais uma atividade. É provável que ele seja titular em Goiânia.

O meio-campista Adson, em transição com a preparação física após se recuperar de um trauma na perna esquerda, realizou o aquecimento e a primeira parte do treinamento do dia com o grupo. Ele perdeu os últimos dois jogos.

O zagueiro Lucas Belezi, do sub-20, completou o treino e vive a expectativa de ser relacionado. Isso porque Sylvinho vai precisar de um zagueiro no banco. Gil, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga em Goiânia e deve ser substituído por Raul. Léo Santos é outra opção para o setor. O titular João Victor falou sobre a possibilidade de formar a retaguarda com Raul.

"A expectativa é a melhor possível. Joguei com Raul aqui mesmo no profissional, quando a gente estava jogando com linha de três. Nós dois como dupla será a segunda vez. Ele tem muita qualidade, tenho certeza que vai entrar em campo e agregar muito à nossa equipe", opinou o jovem defensor.

"Todo mundo gosta do Raul, é um menino do bem. Ele viveu alguns momentos complicados, mas soube lidar, a família deu o suporte, o grupo acolheu e agora ele terá oportunidade de entrar em campo e dar o máximo de si", completou.

O Corinthians encerra a preparação para a partida diante do Atlético-GO na manhã deste sábado.