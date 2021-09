Cia do Fuxico apresenta espetáculos online durante o mês de setembro

Da Redação

10/09/2021



A Cia Fuxico de Teatro, criada em Santo André, está iniciando neste mês de setembro uma nova temporada do projeto ''''Teatro Lambe Lambe'''' . Por conta da pandemia da Covid-19, a companhia precisou se reinventar e as apresentações serão feitas no ambiente virtual, através da plataforma Google Meet.

O projeto ''''Teatro Lambe Lambe'''' é uma caixa cênica em miniatura , independente e itinerante e de curta duração, geralmente assistido por um único espectador por vez . Porém, nesse novo formato o público assistirá ao mesmo tempo, cada um no seu celular ou computador . O nome Lambe lambe faz alusão as antigas máquinas fotográficas que povoavam as praças brasileiras no início do século XX.

Os espetáculos acontecem nos próximos sábados, 11, 18 e 25, das 19h30 às 20h . O valor do ingresso é livre, mas com o mínimo de R$ 5. Para acessar o link da apresentação ou para mais informações entrar em contato pelas redes sociais da Cia Fuxico (clique aqui) ou pelo Whatsapp da companhia (11) 99292-7433.