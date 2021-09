Medvedev derrota Auger-Aliassime por 3 sets a 0 e está na final do US Open

10/09/2021 | 18:46



Daniil Medvedev é o primeiro finalista do US Open. O russo obteve a vaga, ao derrotar, nesta sexta-feira, o canadense Felix Auger-Aliassime, 15º do ranking, por 6/4, 7/5 e 6/2, em 2h03 de partida. Vice campeão do Aberto da Austrália neste ano, o número 2 do mundo volta a tentar o título em Nova York, como fez em 2019. No ano passado, o tenista chegou à semifinal.

O adversário de Medvedev na final de domingo será o vencedor do duelo entre o número 1 do mundo Novak Djokovic e o quarto colocado Alexander Zverev. O russo soma três vitórias e cinco derrotas contra Djokovic, enquanto diante de Zverev, a vantagem é do alemão: 5 a 4.

Aliassime, de 21 anos, teve sua melhor campanha em torneios do Grand Slam, superando as quartas de final em Wimbledon.

O primeiro set foi bastante disputado. A única quebra de saque foi obtida por Medvedev, que serviu para fazer 1 a 0 na disputa. No segundo set, Aliassime foi mais agressivo no jogo de fundo de quadra e pouco foi à rede. Quebrou o saque de Medvedev e abriu 5 a 2, mas a perda de dois set-points acabou com sua concentração e equilíbrio, deixando o russo fazer 2 a 0.

Com o canadense psicologicamente abalado, o russo aproveitou para iniciar o terceiro set com uma quebra. Aliassime mostrou reação e teve a oportunidade de devolver a quebra quando estava 3 a 1, mas falhou. Medvedev abriu 5 a 1 e administrou a vantagem no fim para vencer e alcançar a final.