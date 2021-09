Obituário - 10 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 17:20



SANTO ANDRÉ

Mafalda Rossi Galan, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bertioga, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Jandira (São Paulo).

Eugênio Pereira Gomes Lins, 88. Natural de Cuite (Paraíba). Residia no Distrito de Cangaíba, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria do Carmo Aleixo, 88. Natural de Portugal. Residia na Vila Industrial, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Olinda Camillo Pires Vieira, 85. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida de Oliveira, 79. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim São Jorge, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Parque das Cerejeiras, em São Paulo, Capital.

Izolina de Souza Henrique, 74. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Alzira, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Marques, 71. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Aparecida Torres, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Gilberto de Souza Carvalho, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nicanor de Souza, 67. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Metalúrgico. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Rocha de Oliveira, 65. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexandra Ferreira de Brito, 31. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Atendente. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Odette da Silva Martins, 98. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Aurora Franco Vieira, 88. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Mansos Guirotti, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Cleide Almeida dos Santos, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Lazara Geraldo Dario, 75. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Helena de Barros, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Osvaldo Aida, 71. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

João Ferreira da Silva, 71. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Bela Vista, no Estado da Bahia.

Miraci Andrade Silva, 70. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Morosimi de Faria, 68. Natural de São Gabriel da Palha (Espírito Santo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Nelson Ferreira Batista, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Vicente de Paula Gonçalves, 61. Natural de Rio Espera (Minas Gerais). Residia no Jardim Tupã, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Erialdo Soares da Silva, 59. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Alessandro Lopes Ferreira, 42. Natural de Piancó (Paraíba). Residia no Jardim Conceição, em Osasco (São Paulo). Dia 6, em São Bernardo. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



SÃO CAETANO

Natalina Antonia Vitalli, 96. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Apparecida Ferrer Garcia, 92. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

David Barreto Bica, 73. Natural de Canoas (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo, Capital. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Batista de Oliveira, 73. Natural de Batatais (São Paulo). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sérgio Cítero Sobrinho, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Marcos Jacob, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 6, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Jesulino Pereira do Carmo, 58. Natural de Itamaraju (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Maria Vieira da Silva, 58. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Rogério de Paula Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Angelina Marques Faria, 87. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Polo Martinez, 67. Natural de Santo André. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria de Lurdes de Assis, 83. Natural de Jacobina (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Maria das Graças Maciel, 73. Natural de Estrada (Minas Gerais). Residia no Jardim Brasil, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.