Anatel: nova reunião do conselho diretor sobre edital do 5G será dia 13, às 15h

10/09/2021 | 17:13



A nova reunião do conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para votar a versão final do edital do 5G será na segunda-feira, dia 13, às 15 horas.

A reunião que estava prevista para a tarde desta sexta-feira, 10, foi cancelada a pedido do conselheiro relator do edital, Emmanoel Campelo, para ajuste de votos com os demais conselheiros.