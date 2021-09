Ribeirão Pires realiza interdições de vias em decorrência da Volta Ciclística

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 16:53



A Secretaria de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil da Prefeitura de Ribeirão Pires, irá interditar neste domingo (12) algumas vias da cidade em decorrência da 22º Volta Ciclística Internacional do Grande ABC, que terá sede no Complexo Ayrton Senna. A Av. Valdírio Prisco, no trecho entre a Rua Capitão José Gallo até a ponte na altura do bairro Panorama, ficará interditada para circulação de veículos das 6h às 16h, com desvios monitorados, placas, e agentes de trânsito orientando os motoristas.

Alguns trechos em direção a Mauá, como a Rua Capitão José Gallo, o Viaduto Mário Neto e a Avenida Humberto de Campos, receberão rápidas interdições, exclusivamente no momento em que os ciclistas estiverem neste trajeto. O trânsito de veículos voltará ao normal logo após a passagem.

Neste dia, a ciclofaixa de Ribeirão Pires não será sinalizada ao público não participante da Volta Ciclística do Grande ABC.