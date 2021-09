Polícia Militar encontra desmanche de veículos; duas pessoas foram presas

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 16:09



Policiais militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), de Santo André, encontraram nesta sexta-feira (10) um desmanche clandestino de veículos, no bairro Parque Novo Oratório. No local foram apreendidos veículos desmontados, peças automotivas e um veículo furtado. Dois homens foram presos e estão à disposição da justiça.

A equipe encontrou o desmanche após abordar dois indivíduos em um posto de gasolina que demonstraram nervosismo e inquietude com a presença policial durante patrulhamento tático. Na revista pessoal foi localizada uma chave - o abordado informou pertencer a um estabelecimento comercial da região – e um módulo de injeção veicular.

Ao serem questionados sobre a origem do item, os homens confessaram trabalhar para o mercado clandestino de peças automotivas e que a chave pertencia a um desmanche, indicando o endereço à equipe e franqueando a entrada.

No galpão, os Pms encontraram um veículo no modelo VW Voyage desmontado identificado via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar ), como produto de furto, além de dezenas de peças automotivas e diversos veículos - ambos sem possibilidade de identificação.