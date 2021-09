Dayane Mello, do Big Brother Italiano, é confirmada em A Fazenda 13

10/09/2021 | 16:11



Mais uma peoa confirmada na lista de participantes de A Fazenda 13! Durante o programa Balanço Geral desta sexta-feira, dia 10, Dayane Mello, a estrela do Big Brother Italiano, foi a oitava artista anunciada no reality.

A modelo, que ficou em quarto lugar no programa gringo, usou as redes sociais para escrever uma carta aberta sobre o assunto:

Sim, é verdade! Chegou o dia de realizar um sonho muito aguardado: participar de um reality show dentro do meu país. É libertador! É real! Agradecer ao povo brasileiro, que me apoiou há quase seis meses atrás, em um reality diferente de tudo que já tinha vivido. Sei que já passei por muitas coisas nessa vida, principalmente para conquistar tudo que consegui erguer até aqui. Vivo um turbilhão de emoções desde novinha e hoje, aos 32 anos de idade, lembro exatamente da garotinha de 14 anos indo alçar grandes voos fora do país. Me orgulho grandemente! Sei que todas essas situações me fizeram ser uma Dayane durona, resistente e com muita força interna. Sentirei muitas saudades de meu pai, minha filha Sofia, meus irmãos Juliano e Lucas, que será sempre meu eterno anjo da guarda, além de todas as pessoas que diariamente me fazem bem, principalmente vocês, que fazem parte dessa família cheia de amor, que me aceitaram e me dão apoio em todos os meus objetivos. Agora precisamos construir uma trajetória, que trilharemos juntos durante esses três meses. Que eu viva intensamente e aproveite todos os momentos dessa oportunidade maravilhosa. Vocês também, ok? Amo todos!