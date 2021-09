Compositor de Martinho da Vila processa Adele por plágio

10/09/2021 | 16:11



Toninho Geraes, famoso compositor brasileiro de samba e pagode, entrou com uma ação em maio deste ano contra a cantora britânica Adele, por plágio. Segundo informações da revista Veja, Adele teria plagiado a canção Mulheres, que se tornou um clássico na voz de Martinho da Vila em 1995, ao supostamente ter usado alguns dos componentes do hit na faixa Million Years Ago, do álbum 25, lançado em 2015.

- Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada., afirmou o compositor.

Nos documentos oficiais enviados para a Justiça, os advogados de Geraes afirmam que Adele e Greg Kurstin, coautor da música e produtor da cantora, se apropriaram das primeiras notas de introdução de Mulheres, que são reproduzidas no início, refrão e final de Million Years Ago. Seriam 88 compassos com indícios de cópia, entre trechos considerados idênticos, substancialmente semelhantes e imitativos. Isso ocorreria em três minutos e dois segundos totais da faixa da britânica, ou seja, em 87% da canção.

- Nossa intenção era tentar um acordo, mas, diante do silêncio, recorreremos à Justiça., afirmou o advogado Fredímio Biasotto Trotta.

As semelhanças entre as duas músicas foram notadas por acaso. Tudo começou quando o tecladista Misael Hora, filho do maestro Rildo Hora, responsável pela orquestração de Mulheres, ouviu Million Years Ago tocando em uma festa.

- Primeiro achei que era uma versão, mas fui pesquisar e vi que o crédito não aparecia., declarou Geraes.

No entanto, a faixa de Adele também já foi apontada como similar à Hay Amores, lançada pela cantora Shakira em 2007 com composição do turco Ahmet Kaya. Complicado, não é?