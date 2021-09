Robertha Portella dá à luz Sofia, primeira filha com Bruno Coimbra

10/09/2021 | 16:11



Robertha Portella usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 10, para anunciar a chegada da primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com Bruno Coimbra, que é filho do ex-jogador Zico. A menina nasceu na Maternidade Perinatal, na cidade do Rio de Janeiro.

Na legenda, a mamãe escreveu:

NASCEU! Sofia Portella Coimbra nasceu hoje, às 9h17, pesando 3.305kg! Está tudo bem com a gente, estamos muito felizes e gostaria de compartilhar com vocês! Deus seja louvado!

Bruno também expressou sua felicidade nas redes:

Que alegria! Hoje nasceu minha princesa Sofia! Seja bem-vinda minha filha, sua família já te ama de uma forma que você nem imagina. Que orgulho de você, meu amor Robertha Portella! Te amo muito!

No Instagram, o avó coruja postou uma série de fotos da neta.

Obrigado meu Deus por mais uma neta. São 9 agora. Nasceu Sofia, filha de Bruno e Robertha. Que ela venha pra iluminar o lar de vocês. Parabéns, escreveu Zico.