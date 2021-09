Ex-diretora do Domingão revela que se afastou de Faustão: Não falei mais

10/09/2021 | 16:11



É fogo no parquinho! Luciana Parisi, ex-diretora do Domingão do Faustão, revelou que se afastou completamente de Fausto Silva após sair do programa em 2009. Os dois trabalharam por anos juntos, mas, em entrevista para Daniela Albuquerque, ela revelou que ambos perderam o contato e seguiram caminhos diferentes.

- Não falei mais. Nunca mais!

Ela ainda comentou sobre o novo programa do apresentador na Band:

- Na minha opinião, não precisava fazer um programa diário. Não acho legal para ele. Uma vez na semana seria o ideal. Ele está bem, para que vai se expor, se cansar de novo, brigar com equipe? Sempre tem uns negocinhos, criticou.

A produtora começou a trabalhar com Faustão no rádio e a parceria durou mais de 20 anos até Luciana sair da Globo. Atualmente, ela dirige o Programa do Ratinho no SBT.

- São duas personalidades diferentes, mas são gênios e exigentes, cada um de uma forma. O Fausto é mais na dele, mais tranquilo. O Ratinho é uma pessoa mais simples, chega junto com você, comentou.