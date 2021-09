Como o Svart Glacier, na Noruega, pretende se tornar o hotel mais sustentável do mundo

Redação

Com inauguração prevista para 2023, o Svart Glacier, na Noruega, pretende se tornar o hotel mais sustentável do mundo. Para isso, adotará diversos conceitos que, de acordo com os responsáveis pelo projeto, o farão consumir 85% menos energia que os empreendimentos do gênero.

O local em que ele vem sendo construído é fundamental para que a missão seja cumprida. Isso porque o Svart Glacier ficará em Meloy, acima do Círculo Polar Ártico, bem próximo à geleira Svartisen, a segunda maior do país.

Fonte de enorme radiação de calor, a Svartisen é a grande base de sustentação do projeto, uma vez que o hotel adotará placas solares e posicionará quartos, restaurantes e até mesmo o spa voltados para a geleira. Assim, pretende aproveitar de forma intensa os raios do sol, independentemente da hora do dia ou da estação, a fim de consumir menos energia de fontes não naturais.

O hotel mais sustentável do mundo

Para se tornar o hotel mais sustentável do mundo, o Svart Glacier tem ainda outros trunfos. Materiais que consomem muita energia, como aço estrutural e concreto, por exemplo, vêm sendo evitados na construção. De quebra, o empreendimento terá seu próprio sistema de esgoto e usará uma horta própria para produção dos pratos servidos no restaurante.

Quando ficar pronto, o empreendimento pretende gerar energia positiva. Isso significa que ele consumirá menos do que produz, protegendo a natureza ao redor e até beneficiando as comunidades no entorno, um dos pilares da sustentabilidade.

Experiências

O Svart Glacier terá 99 quartos distribuídos em um prédio em formato circular, cuja arquitetura faz referência a uma tábua de madeira usada para secar peixes na Noruega e também a casas sazonais usadas por pescadores.

Erguido sobre palafitas que se estendem por metros sob a água, chegando ao fundo do fiorde para minimizar impactos naturais, o local contará com um centro educacional e um laboratório de design.

Uma vez no o hotel mais sustentável do mundo, os hóspedes poderão praticar ioga, fazer tratamentos com produtos locais ou, ainda explorar a região. Isso significar fazer escaladas no gelo, caminhadas, mergulhar, pescar e, nos meses mais frios do ano, observar a aurora boreal.