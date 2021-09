Após folga, elenco do Guarani se reapresenta para maratona de treinos pré-dérbi

10/09/2021 | 15:41



O elenco do Guarani iniciou nesta sexta-feira a preparação para o dérbi de Campinas (SP) do próximo dia 17 contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois da vitória na última terça sobre o CSA por 1 a 0, em casa, os jogadores folgaram na quarta e na quinta. A reapresentação foi nesta sexta e o elenco vai trabalhar direto até o clássico.

"Essa folga foi importante depois de uma grande vitória sobre o CSA. Sabemos a importância do dérbi, que é um jogo-chave para buscarmos o G4. Então vamos nos preparar para conseguir a vitória", disse o goleiro Rafael Martins.

O técnico Daniel Paulista vive a expectativa de ter à disposição alguns jogadores que estão na reta final de recuperação, como o lateral-direito Diogo Mateus, o volante Eduardo Person e o atacante Júnior Todinho.

Depois de sair do banco de reservas para marcar o gol da vitória sobre o CSA, o meia Régis, artilheiro do time na Série B, com oito gols, deve retomar a vaga de titular no lugar de Andrigo.

Na sexta colocação da Série B, com 37 pontos, o Guarani pode perder até duas posições no complemento da 23.ª rodada.