Ramalhão traz dupla para o mata-mata da Série

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 15:01



O Santo André decidiu ir ao mercado para a disputa do mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem, a diretoria confirmou os dois primeiros nomes: o meia Marcos Vinicius, 25 anos, que estava treinando no EC São Bernardo, e o atacante Carlinhos, 24, que disputou o Paulistão pelo São Caetano, inclusive sob comando do técnico Wilson Júnior. Ambos já trabalham com o grupo e vivem expectativa de estrear amanhã, contra o Esportivo-RS, às 16h, em Bento Gonçalves.

O nome de ambos já consta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. A chegada dessas duas peças tem fundamento, afinal o Santo André encontrou dificuldades nos últimos compromissos para criar chances de gol e, consequentemente, de balançar as redes, sobretudo nas partidas contra São Bento (derrota por 1 a 0, em Sorocaba) e Bangu-RJ (revés por 2 a 1, em Diadema).

“O Carlinhos começou a treinar hoje (ontem), vamos resolver se vai para essa primeira partida. Para a segunda (dia 18, no Inamar), com certeza. É jogador que conheço muito, tem o perfil do nosso elenco. Mesmo sendo alto, tem velocidade. Sabe jogar de primeiro e segundo atacante, tem poder de finalização grande. Já trabalhou comigo, confio e vejo nele potencial para jogar em alto nível. Estou mutio feliz com a contratação dele”, declarou o treinador ramalhino, que também falou sobre a contratação de Marcos Vinicius.

“É jogador indicado pelo (técnico)> Renato Peixe e que estava no EC São Bernardo. Avaliamos as informações que ele passou, em cima do que eu precisava, é função que necessitamos: meia-atacante que sabe jogar pelos dois lados e por dentro, dinâmica de jogo interessantíssima e tenho certeza que vai nos ajudar muito.”

Ainda é possível que outro atleta seja confirmado hoje, um meia-defensivo experiente. A diretoria, no entanto, mantém o nome em sigilo.