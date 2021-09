Prefeitura de Mauá retoma concurso público para área da educação

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



10/09/2021 | 14:44



A Prefeitura de Mauá retomou o concurso público para contratação de cargos para a área da educação. O governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) tornou público nesta sexta-feira (10) o regresso do processo seletivo, anunciado no ano passado e que estava suspenso diante das regras federais impostas para contenção de gastos durante a pandemia de Covid-19.

As provas estão marcadas para o dia 17 de outubro e serão realizadas em dois períodos. Pela manhã, terão início às 9h. À tarde, começarão às 14h. Todos os candidatos devem chegar às escolas, no mínimo, 30 minutos antes do horário de início. Não será permitido o acesso aos locais após o fechamento dos portões.

As vagas disponíveis no concurso são para cargos como merendeira, diretor de escola e professor, entre outros. Ao total, 26.231 pessoas estão inscritas neste concurso – o prazo de confirmação para participação do processo já expirou.

No dia da prova, os candidatos deverão apresentar documento pessoal original com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Certificado de Reservista). Não serão aceitas cópias de documentos, mesmo que autenticadas em cartório. Também é necessário levar caneta esferográfica de cor azul ou preta, lápis preto e borracha.

Ao todo, 29 endereços estarão à disposição dos candidatos, sendo escolas estaduais, uma escola municipal e a sede da Fama (Faculdade de Mauá), localizada na Rua Vitorino Del Antônia, 349, Vila Noêmia.

A lista com os nomes dos candidatos inscritos, os endereços das escolas, horários e outros detalhes estão disponíveis no site da empresa responsável pela realização das provas (www.institutoindec.com.br) e também no site do Diário Oficial do Município (http://dom.maua.sp.gov.br/pPublicacao.aspx?ID=32506).