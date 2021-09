Atriz de Gênesis anuncia o nascimento do filho: Martim chegou

10/09/2021 | 14:11



A atriz Juliana Schalch, da novela Gênesis, deu à luz seu primeiro filho com Henrique Guimarães! Nesta sexta-feira, dia 10, a artista publicou alguns registros do nascimento do bebê no Instagram e escreveu:

Ontem, dia 9 de setembro de 2021, Martim chegou!!!!!!!!!!! Seja bem-vindo, filho!!!!

A publicação de Juliana recebeu uma série de comentários de outras celebridades, como você pode conferir abaixo:

Que emoção!!!! Bem-vindo, Martim. Bem-vindos, mãe e pai, escreveu a atriz Fabiula Nascimento.

Ai que emoção, vivaaa! Bem-vindo, Martim, afirmou Nanda Costa.

Ah, parabéns! Bem-vindo ao mundo, xará do meu filho. Muita saúde e alegrias mil para vocês, Ju!, desejou Tainá Muller.

Ahhh, amorzona!!! Muito amor e luz nessa jornada. Que seja lindo, de muita parceria e saúde. Beijos para vocês e parabéns!, escreveu Samara Felippo.